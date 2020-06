Sex-Attacke Motiv für Bluttat

Um den Tatablauf genau nachvollziehen zu können, fand am Donnerstag in der Wohnung die Tatrekonstruktion statt. O. wurde in Handschellen vorgeführt.

Wie schon oftmals zuvor, habe sie an besagtem Tag im März für H. ein Paket entgegengenommen und es ihr in die Wohnung gebracht. Die 58-Jährige bat sie herein und offerierte einen Kaffee. "Dann verschwand sie kurz. Als sie zurückkam, hat sie meiner Mandantin von hinten auf die Brust gegriffen und sie begrapscht. Sie drehte sich erschrocken um und sah, dass Frau H. eine Art Dildo umgeschnallt hatte", erklärt O.s Anwalt, Timo Gerersdorfer. Seine Mandantin wollte sofort hinauslaufen, worauf es zu einem heftigen Gerangel kam. Dabei soll H. die 46-Jährige so stark in den Finger gebissen haben, dass diese eine blutende Fleischwunde erlitt. "Sie hat in Panik zum nächsten Gegenstand gegriffen und auf die Frau eingeschlagen", sagt Gerersdorfer. Laut dem medizinischem Gutachter Wolfgang Denk waren es mehr als 20 Hiebe. Für Gerersdorfer kein Mord, sondern Notwehr beziehungsweise Notwehr-Überschreitung.

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg entscheidet nun über die Anklage.