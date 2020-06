Serieneinbrecher nach Großfahndung im Wald gestellt

Mit der Wärmebildkamera des Hubschraubers wurde schließlich ein Mann im dichten Gestrüpp eines Wienerwald-Hanges ausgemacht. Die Beamten konnten den Verdächtigen einkreisen und festnehmen. Der Mann, ein 38-jähriger Moldawier, war wegen anderer Einbrüche in den Bezirken Tulln und St. Pölten zur Fahndung ausgeschrieben. In der Einvernahme durch Ermittler des Landeskriminalamts gab er zu, mit zwei Komplizen in den vergangenen Tagen rund 15 Einbrüche verübt zu haben. In der Jagdhütte hatten sie seit zwei Nächten gehaust.

Die Fahndung nach den Komplizen wurde gegen 18 Uhr erfolglos abgebrochen.