Serien-Brandstifter in Krems gefasst

Immer wieder waren seit Jahresbeginn in der Kremser Altstadt Mülltonnen in Flammen aufgegangen. Wie die Niederösterreichischen Nachrichten berichten, konnten Ermittler des Landeskriminalamtes dem Mann nun eine Falle stellen. Als in der Nacht auf Mittwoch wieder zwei Müllcontainer brannten, kamen die Fahnder dem Mann so auf die Spur.



Der ausgeforschte 31-Jährige wohnt in der Nähe der Tatorte und hat in zwei Fällen diese selbst gemeldet. Wie der Chefermittler des LKA gegenüber dem ORF Niederösterreich angibt, führt der Mann seine schwere Kindheit als Motiv für die Brandstiftungen an. Er ist in sechs Fällen geständig und soll die Brände auf dem Heimweg von Lokalbesuchen gelegt haben.