Haus der Digitalisierung bietet KI-Workshops für Senioren an

Was ist Künstliche Intelligenz? Wie richte ich mir die ID-Austria ein? Und wie erkenne ich eine betrügerische E-Mail? - Fragen, die im Alltag oft Enkelinnen und Enkel den Großeltern beantworten müssen, werden im Haus der Digitalisierung in Tulln neuerdings praxisnah vermittelt. Das Angebot richtet sich gezielt an Seniorinnen und Senioren und will diesen die digitale Welt durch einen Ausstellungsbesuch mit Workshops näherbringen.

Pilotphase hat begonnen Derzeit befindet sich das Format noch in der Pilotphase und wird gemeinsam mit Pensionistenverbänden wie den NÖ Senioren getestet und weiterentwickelt. 40 Seniorinnen und Senioren aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya konnten das Angebot vergangenes Wochenende als Erste ausprobieren.

Die Rückmeldungen waren positiv. Senioren-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister erklärt dazu: „Die ältere Generation in Niederösterreich ist aktiv, interessiert und offen für Neues – das zeigt sich einmal mehr bei diesem Angebot. Es ist wichtig, dass wir Seniorinnen und Senioren dabei unterstützen, digitale Entwicklungen sicher und selbstbestimmt zu nutzen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ecoplus Digital Bei der Eröffnung des neuen Angebots für Seniorinnen und Senioren im Haus der Digitalisierung: v.l. ecoplus Prokurist und Geschäftsführer ecoplus Haus der Digitalisierung Claus Zeppelzauer, Senioren-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Landtagspräsident und NÖ Senioren Landesobmann Karl Wilfing, Bezirksobfrau der NÖ Senioren Bezirk Waidhofen an der Thaya Luise Maria Strobl und Geschäftsführer ecoplus Haus der Digitalisierung Lukas Reutterer

Im Laufe des Pilotangebots werden Seniorinnen und Senioren zuerst durch eine Ausstellung im Haus geführt. Hier liegt der Schwerpunkt auf interaktiven Stationen, die veranschaulichen, wie digitale Technologien den Alltag prägen. Anschließend können Interessierte an einem Workshop teilnehmen, der sich unter anderem den Anwendungsmöglichkeiten von KI im täglichen Leben widmet - etwa bei Formularen, Kochrezepten, Bedienungsanleitungen, Reiseplanung und Co.

Neben dem Informationsangebot zur künstlichen Intelligenz soll der älteren Generation im Zuge des Workshops ebenfalls Schutz vor Fehlinformationen geboten werden.

ID-Austria einfach erklärt Ein weiterer Schwerpunkt des Vermittlungsangebots liegt auf der ID-Austria. Seniorinnen und Senioren werden die Einrichtung und die Funktionen des elektronischen Ausweises nähergebracht. Auch ChatGPT, WhatsApp-KI und Claude sollen für Pensionistinnen und Pensionisten nach Besuch der Ausstellung keine Fremdwörter mehr sein. Landtagspräsident und NÖ Senioren-Landesobmann Karl Wilfing betont in diesem Zusammenhang: „Digitalisierung ist keine Frage des Alters, sondern eine enorme Chance für mehr Lebensqualität, Unabhängigkeit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.“