Digitalisierung als Chance: "digi-Seniorenpaket" soll digitale Fitness trainieren
Zusammenfassung
- Das "digi-Seniorenpaket" umfasst Aktionstage, Workshops und Peer-to-Peer-Programme zur Förderung digitaler Kompetenzen bei älteren Menschen.
- Seniorenrat und Bundeskanzleramt fordern digitale Ansprechpartner in allen Gemeinden.
- Gratis-Workshops und persönliche Unterstützung bei digitalen Verwaltungsservices werden angeboten, analoge Informationsmöglichkeiten sollen aber erhalten bleiben.
Zu den Schwerpunktaktionen des "digi-Seniorenpakets" zählen Aktionstage, der Ausbau von Workshops sowie Peer-to-Peer-Programme. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Staatssekretär Alexander Pröll forderte Seniorenrats-Präsidentin Ingrid Korosec (beide ÖVP) zudem Ansprechpartnerinnen und -partner für digitale Belange in allen Gemeinden.
Für Pröll und Korosec ist Digitalisierung längst keine Altersfrage mehr. Bereits jetzt seien drei von vier Menschen im Pensionsalter online unterwegs, würden digital kommunizieren und sich etwa zu Gesundheitsthemen im Internet informieren. "Die Digitalisierung ist gekommen um zu bleiben", betonte die Seniorenrats-Präsidentin. Diese biete auch eine "enorme Chance". "Digitalisierung muss für uns alle funktionieren", meinte auch Pröll.
Aktionstage für Seniorinnen und Senioren
In der Digital Austria Servicestelle in Wien finden im Mai und Juni eigene Aktionstage für Seniorinnen und Senioren statt. Bereitgestellt wird persönliche Unterstützung bei der Nutzung digitaler Verwaltungsservices mittels ID Austria.
Ein weiterer Bestandteil des "digi-Seniorenpakets" sind bundesweite kostenlose Workshops der Initiative "Digital Überall". Digital affine Seniorinnen und Senioren werden zudem ermutigt, ihr Wissen an Gleichaltrige weiterzugeben. Mehr Informationen dazu hier.
Als "enormer Fan der Digitalisierung" outete sich Korosec, sieht aber noch Luft nach oben bei der Benutzerfreundlichkeit öffentlicher Services. "Ich hätte gerne in allen Gemeinden die Möglichkeit, dass jemand helfen und beraten kann", forderte die Seniorenratspräsidentin. Allerdings müsse auch bei zunehmender Digitalisierung des Alltags die Wahlfreiheit immer gegeben sein, ergänzte Korosec. "Es muss auch möglich sein, Information analog zu erhalten."
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