Zu den Schwerpunktaktionen des "digi-Seniorenpakets" zählen Aktionstage, der Ausbau von Workshops sowie Peer-to-Peer-Programme. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Staatssekretär Alexander Pröll forderte Seniorenrats-Präsidentin Ingrid Korosec (beide ÖVP) zudem Ansprechpartnerinnen und -partner für digitale Belange in allen Gemeinden.

Für Pröll und Korosec ist Digitalisierung längst keine Altersfrage mehr. Bereits jetzt seien drei von vier Menschen im Pensionsalter online unterwegs, würden digital kommunizieren und sich etwa zu Gesundheitsthemen im Internet informieren. "Die Digitalisierung ist gekommen um zu bleiben", betonte die Seniorenrats-Präsidentin. Diese biete auch eine "enorme Chance". "Digitalisierung muss für uns alle funktionieren", meinte auch Pröll.