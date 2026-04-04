ID Austria-Verlängerung: Polizei warnt vor Betrugs-SMS

Mehr als 300.000 Zertifikate des digitalen Identitätsausweises ID Austria laufen in den kommenden Monaten ab und müssen erneuert werden. Die Nutzerinnen und Nutzer werden derzeit per eMail oder über die App darüber informiert, dass es eine Verlängerung der Zertifikate braucht.

Das machen sich aktuell Betrüger zu Nutze und verschicken massenhaft Fake-SMS. In der SMS unter dem Betreff "LETZTE ERINNERUNG" wird der Empfänger darüber informiert, dass die Registrierung für die ID Austria schon am folgenden Tag ausläuft und aufgefordert, einem Link zu folgen, der auf eine Phishing-Seite führt. Die Polizei warnt eindringlich davor, diesen Link zu folgen.