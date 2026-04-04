ID Austria-Verlängerung: Polizei warnt vor Betrugs-SMS
Mehr als 300.000 Zertifikate des digitalen Identitätsausweises ID Austria laufen in den kommenden Monaten ab und müssen erneuert werden. Die Nutzerinnen und Nutzer werden derzeit per eMail oder über die App darüber informiert, dass es eine Verlängerung der Zertifikate braucht.
Das machen sich aktuell Betrüger zu Nutze und verschicken massenhaft Fake-SMS. In der SMS unter dem Betreff "LETZTE ERINNERUNG" wird der Empfänger darüber informiert, dass die Registrierung für die ID Austria schon am folgenden Tag ausläuft und aufgefordert, einem Link zu folgen, der auf eine Phishing-Seite führt. Die Polizei warnt eindringlich davor, diesen Link zu folgen.
Dem Landeskriminalamt Vorarlberg wurden laut ORF bereits erste Betrugs-Fälle gemeldet. Sind die personenbezogenen Daten erst einmal eingegeben, würden die Betroffenen telefonisch von den unbekannten Tätern kontaktiert, wird Pressesprecher Fabian Marchetti zitiert. „Im Zuge des Gesprächs wird versucht, die Opfer zur Installation einer Fernzugriffssoftware zu bewegen“.
Schaden im fünfstelligen Bereich
Haben sich die Täter Zugriff verschafft, seien sie in der Lage, unbefugt auf das Bankkonto der Opfer zuzugreifen und Transaktionen durchzuführen. In einem der drei Fälle sei es beim Versuch geblieben, sagt Marchetti. In zwei Fällen sei allerdings ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden.
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