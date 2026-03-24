300.000 ID-Austria-Zugänge laufen ab: So kann man online verlängern

Die ID Austria ist für viele Österreicherinnen und Österreicher längst Alltag geworden. Doch aufgepasst: Zwischen Mai und August 2026 laufen laut A-Trust über 300.000 Zertifikate ab, die nachträglich online nicht mehr verlängert werden können. Wer zu spät reagiert, könnte also plötzlich von zentralen Online-Diensten ausgeschlossen sein.

Warum eine rechtzeitige Verlängerung wichtig ist Die ID Austria ist nur bis zu fünf Jahre gültig und kann nur verlängert werden, solange das Zertifikat noch aktiv ist. Wer das Ablaufdatum verpasst, muss sich erneut persönlich bei einer Registrierungsstelle vorstellen, um eine neue ID ausstellen zu lassen. Markus Vesely, Geschäftsführer von A-Trust, warnt deshalb: "Die ID Austria ist für viele bereits der zentrale Schlüssel zu digitalen Amtswegen. Wer rechtzeitig handelt, kann diesen Zugang weiterhin problemlos nutzen."

So einfach funktioniert die Online-Verlängerung Für viele Nutzerinnen und Nutzer ist die Verlängerung unkompliziert. Wer bereits die Vollfunktion der ID Austria besitzt, kann den Zugang online in wenigen Minuten und kostenlos verlängern. Auch eine Aufwertung von der Basis- auf die Vollfunktion ist möglich und bringt eine erneute Gültigkeit von bis zu fünf Jahren.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlängerung der ID Austria: Prüfen, ob man die ID Austria Vollfunktion besitzt und noch gültig ist. Online das A-Trust Portal unter diesem Link aufrufen. Zum Punkt Verlängerungsservice scrollen. Auf "Verlängerung starten" klicken. Mit Benutzernamen und Signaturpasswort einloggen. Das Signaturzertifikat wird für weitere 5 Jahre verlängert. Bestätigung abwarten – fertig! Hinweis: Abgelaufene Zertifikate oder IDs mit Basisfunktion können nicht verlängert werden. Hier ist eine Neuregistrierung bei einer Registrierungsstelle erforderlich.

Besondere Fälle: Ausländische Staatsbürger und Basisfunktion Wer keine österreichische Staatsbürgerschaft hat, kann die ID Austria derzeit nicht online verlängern. Auch die Basisfunktion lässt sich nicht automatisch erneuern. In beiden Fällen ist ein persönlicher Termin bei einer Registrierungsstelle nötig.