Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, ist der Milliardär und Mehrheitseigentümer der Erotikplattform OnlyFans, Leonid Radvinsky , nach langer Krebserkrankung gestorben.

OnlyFans-Eigentümer ist tot

"Wir sind zutiefst betrübt, den Tod von Leo Radvinsky bekanntgeben zu müssen. Leo ist nach einem langen Kampf gegen den Krebs friedlich verstorben", wird ein OnlyFans-Pressesprecher von Reuters zitiert.

Der gebürtige Ukrainer kaufte 2018 die Muttergesellschaft von OnlyFans, Fenix ​​International, vom britischen Gründer Tim Stokely und machte die Plattform zu dem, was sie heute ist: ein Abonnement-Onlinedienst, auf dem Creator exklusive Inhalte wie Fotos und Videos an ihre Abonnenten verkaufen können.