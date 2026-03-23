An Krebs gestorben: OnlyFans-Eigentümer (43) ist tot
Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, ist der Milliardär und Mehrheitseigentümer der Erotikplattform OnlyFans, Leonid Radvinsky, nach langer Krebserkrankung gestorben.
OnlyFans-Eigentümer ist tot
"Wir sind zutiefst betrübt, den Tod von Leo Radvinsky bekanntgeben zu müssen. Leo ist nach einem langen Kampf gegen den Krebs friedlich verstorben", wird ein OnlyFans-Pressesprecher von Reuters zitiert.
Der gebürtige Ukrainer kaufte 2018 die Muttergesellschaft von OnlyFans, Fenix International, vom britischen Gründer Tim Stokely und machte die Plattform zu dem, was sie heute ist: ein Abonnement-Onlinedienst, auf dem Creator exklusive Inhalte wie Fotos und Videos an ihre Abonnenten verkaufen können.
Ursprünglich war die Plattform nicht ausschließlich für erotische und pornografische Inhalte gedacht, sondern vielmehr als Möglichkeit, Inhalte von Influencerinnen, Künstlern, Fitnessexperten etc. ohne Werbung zu monetarisieren.
Krebserkrankung hielt er privat
Radvinskys Krebserkrankung wurde über einen längeren Zeitraum privat gehalten und erst im Zuge seines Todes der Öffentlichkeit bekannt. Der ukrainisch-amerikanische Unternehmer lebte zurückgezogen in den Vereinigten Staaten.
Wie NDTV berichtet, hat das Unternehmen keine unmittelbaren Veränderungen in der Führungsebene angekündigt. Weitere Details zu seinem Tod wurden nicht bekanntgegeben.
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