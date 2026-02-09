Senioren bringen Leben in alten Göstlinger Gasthof

Ein niederösterreichweites Pilotprojekt steht in einem der ältesten Gebäude der Marktgemeinde Göstling/ Ybbs (Bezirk Scheibbs) vor der Umsetzung. Dort ist im denkmalgeschützten, derzeit stillgelegten Gasthaus zur Blauen Traube ein besonderes Bauprojekt geplant. So wird die Gastwirtschaft zu neuem Leben erweckt und zugleich auch Herzstück für ein spezielles Senioren-Wohnprojekt. Zugleich soll das Vorhaben auch zur Ortskernbelebung beitragen.

Anna-Maria und Helmut Paumann haben den historischen "Gasthof Gusel“, wie er auch bezeichnet wird, samt den Gästezimmern im Jahr 2017 schweren Herzens geschlossen. Danach etliche Jahre in Gemeindebesitz, habe man die Idee eines Betreubaren Wohnens für das zentrumsnah und doch auch im Grünen liegende Objekt schon länger verfolgt, sagt Göstlings Bürgermeister Friedrich Fahrnberger (ÖVP).

Baurechtsvertrag Mit Abschluss eines bis ins Jahr 2090 gültigen Baurechtsvertrags mit der Gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft Friedenswerk NÖ wurde nun der Startschuss für die Umsetzung des Projekts gesetzt. Stolz sind die Göstlinger, dass sie rund um das Vorhaben eines von fünf speziell geförderten Pilotprojekten in NÖ unter der Bezeichnung "Senioren Wohnen Plus“ zugesprochen bekommen haben.

Fahrnberger: "Damit sollen die Leute die Chance bekommen, so lange wie möglich eigenständig im Ort leben zu können.“ Die neue Wohnform, die auch noch in Baden, Gänserndorf, Horn und Maria Anzbach erprobt wird, ist als Zwischenstufe zwischen dem Wohnen im eigenen Zuhause und dem Pflegeheim gedacht.

Sozialstation Als weiterer Partner ist die Volkshilfe NÖ mit im Boot. Sie wird im Haus eine Art Sozialstation betreiben, die während der Woche täglich sieben Stunden mit einer ausgebildeten Kraft besetzt sein wird.

"Besonders wichtig war uns ein großzügiger Gemeinschaftsraum, wo die Bewohner gemeinsam essen, Therapieangebote wahrnehmen oder Vorträge anhören können“, so Fahrnberger. Das Gemeinschaftliche im Haus, aber auch der Bezug und die Verbindung zum Ortszentrum, wo es fußläufig den Arzt oder die Nahversorgung gibt, sei ein wesentliches Plus.

Gebaut werden 23 Wohnungen mit 48 oder 50 Quadratmeter Nutzungsfläche. Voraussetzung, um eine derartige Seniorenwohnung mieten zu können, ist der Bezug der Alterspension sowie die Pflegestufe 1.

Gastwirtschaft Für den Neubau wird der nicht geschützte Teil der Liegenschaft geräumt. Der baulich wertvolle Stall bleibt erhalten und wird vorerst nicht genutzt. Erfreut ist der Ortschef, dass der Bauträger die alte Wirtshaustradition wieder aufleben lässt. Die Gasträume im Erdgeschoß werden revitalisiert und verpachtet. Leicht können die betagten Nachbarn im Nebenhaus ihre tägliche Mittagsmahlzeit vom künftigen Wirt beziehen.

Genutzt wird auch das Obergeschoß des Gasthofs. "Da ist eine größere Wohnung für die Wirtsfamilie vorgesehen, dazu kommen etliche kleinere Wohnungen für Mitarbeiter von Unternehmen, die sich in der Gemeinde befinden“, denkt der Bürgermeister vor allem auch an Tourismusbetriebe in Göstling und am Hochkar.