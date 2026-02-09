Niederösterreich

Semesterferien: 105.000 Besuche in NÖ-Skigebieten

++ THEMENBILD ++ WINTER / TOURISMUS / SKIGEBIET / WINTERSPORT / SAISONERÖFFNUNG / SESSELLIFT
Die Saison in Niederösterreich soll bis 15. März laufen, am Hochkar sogar bis zum Ostermontag.
09.02.26, 09:06

Die niederösterreichischen Skigebiete haben in der ersten Semesterferienwoche 105.000 Besuche gezählt. Damit ist dieselbe Zahl erreicht worden, die auch im vergangenen Jahr genannt wurde. Die Saison soll bis 15. März laufen, am Hochkar bis Ostermontag (6. April).

"Perfekte Bedingungen" locken Wintersportler auf den Jauerling

Die Skigebiete seien in den Semesterferien der Länder Niederösterreich und Wien ihrem Anspruch gerecht geworden, "Nahversorger für den Schneesport" zu sein, betonte die für Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). 

Stark über Durschnitt der letzten Jahre

Von den 105.000 Besuchen seien 70.000 bei der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH verzeichnet worden. "Derzeit liegen wir acht Prozent über den Gasteintritten der Wintersaison 2024/2025 und 32 Prozent über dem Durchschnitt der drei Vorwinter", so Mikl-Leitner. "Die erste Woche der gestaffelten Semesterferien hat für uns traditionell die größte Bedeutung", sagte Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH, zu der die Standorte Annaberger Lifte, Erlebnisalm Mönichkirchen, Hochkar Bergbahnen, Ötscherlifte Lackenhof und Wexl Arena St. Corona am Wechsel gehören.

