"Perfekte Bedingungen" locken Wintersportler auf den Jauerling

Am Jauerling ( Bezirk Krems ) fällt die Bilanz der bisherigen Skisaison positiv aus. Tausende Wintersportlerinnen und Wintersportler waren in den Weihnachtsferien auf der Piste anzutreffen, wie die Betreiber berichten. Die niedrigen Temperaturen Ende November hatten Anfang Dezember für einen pünktlichen Saisonstart gesorgt.

"Perfekte Bedingungen"

Aufgrund des Warmwettereinbruchs musste der Betrieb zwar pausieren, konnte jedoch pünktlich zum Ferienbeginn fortgesetzt werden. "Seither sind die Bedingungen perfekt", sagt Geschäftsführer Michael Reichl. Konkret bedeutet das: viel Sonne, trockene Winterluft und kontinuierlich frischer Naturschnee. Dementsprechend hoch sei die Besucherfrequenz.

Trotz überschaubarer Pistenkilometer überzeugt die Anlage mit leistbarem Skifahren - insbesondere für Familien mit Kindern, so Reichl. Das abendliche Flutlichtfahren spricht zudem ein sportliches, jüngeres Publikum an. Für Besucherinnen und Besucher aus der Region sei die kurze Anreise ein weiterer Vorteil.

Angebote für die kommenden Monate

Auch nach den Feiertagen setzt das Skigebiet den Betrieb fort. Von Mittwoch bis Freitag sind die Pisten von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Ab 14. Jänner fährt der Schlepplift mittwochs sowie donnerstags bereits ab 9 Uhr und passt sich damit den Öffnungszeiten am Wochenende an. Flutlichtfahren ist von Mittwoch bis Samstag zwischen 18 und 21 Uhr Gelegenheit.