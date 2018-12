Semmering: Manege frei für den Skizirkus

Was für die Herren die Hahnenkamm-Rennen oder der Nachtslalom auf der Planai, ist für die Frauen das Weltcup-Spektakel am Semmering. Bis zu 20.000 frenetische Fans feuern zwei Tage lang ihre Lieblingssportlerinnen zwischen den Torstangen am Zauberberg an. Um den Skisport auch Familien mit Kindern schmackhaft zu machen, ist der Eintritt bis 15 Jahre kostenlos.

23 Jahre ist es bereits her, dass die Damen-Weltcuprennen am Hirschenkogel zum ersten Mal ausgetragen wurden. Der Chef des Weltcup-Organisationskomitees, Franz Steiner, kann sich noch an die legendäre Premiere mit einem rot-weiß-roten Happy-End erinnern. Im ersten Rennen siegte die Schwedin Pernilla Wiberg.

Elfi Eder wurde am ersten Renntag noch Dritte, bevor die Österreicherin mit einem Sieg am zweiten Tag die Massen zum Jubeln brachte. 10.000 Zuschauer bei einem Damen-Weltcuprennen waren zur damaligen Zeit noch unvorstellbar und das Maß aller Dinge.

Auch heute noch ist das „ Kitzbühel der Damen“ eines der bestbesuchten Rennen im Skizirkus. „Man wollte damals ein Rennen in der Nähe einer Großstadt haben. Und diese Idee ist voll aufgegangen, muss man sagen“, erklärt Steiner.

Von Wien aus ist der Semmering in weniger als einer Stunde zu erreichen und auch die Fans aus dem nahen Ungarn oder aus dem Raum Bratislava zieht es regelmäßig in Scharen auf den Hirschenkogel.