Semmering: Ein Juwelenraub mit fünf edlen Gängen im Panhans

Zu den packenden Szenen des geschichtsträchtigen Juwelenraubs werden Samtsüppchen, hausgemachte Trüffel-Ravioli und Rostbraten in Portwein serviert.

Die Gäste werden von Regisseurin Beate Thalberg in das Jahr 1925 zurückversetzt und während eines 5-gängigen Galadinners Zeugen eines historisch belegten Juwelendiebstahls. In der Rolle der gewieften Hoteldetektivin gibt Marie Theres Müller ihr Debüt.

Jürgen Steinbrecher als Chefkoch

Damit jeder Gang auch zur Dramaturgie des Stückes passt, haben Kultur.Sommer-Intendant Florian Krumpöck und sein Team einen besonderen Chefkoch gewonnen. Jürgen Steinbrecher vom "Casa del Vino“ serviert Gerichte aus der Zeit des Dekadentismus.