Eine Villa am Semmering und ihre Familiengeheimnisse

Zu den Stammgästen gehörten Promis wie der Wiener Bürgermeister Karl Seitz, und als Alma Mahler, die in der Nähe ihre Villa hatte, einen Blutsturz erlitt, lief ihr Geliebter Franz Werfel mitten in der Nacht zum Sanatorium, um einen Arzt zu holen.

Learning by Doing

Nach dem Krieg verfielen die Gebäude. Alles, was nicht niet- und nagelfest war, wurde geplündert, den Rest erledigte die Natur; es wuchsen Bäume aus dem Dach. Als die Familie Weihs die Villa in den 60er- und 70er-Jahren als Feriendomizil nutzte, war der Komfort bescheiden. Wasser mussten sie mit Kübeln aus einem Brunnen holen, und es war bitterkalt. „Oft war in der Früh die Milch in der Kanne gefroren“, erinnert sich Weihs.

Trotzdem war ihm das alte Haus ans Herz gewachsen, und er wurde die Idee nicht mehr los, es wieder bewohnbar zu machen. Vor 20 Jahren war es so weit: Mit Unterstützung eines engagierten Architekten aus Neunkirchen ging Weihs, der sich alles Handwerkliche durch „Learning by Doing“ aneignen musste, das Projekt an. Zwei Jahre lang war er rund um die Uhr auf der Baustelle, einmal wäre ihm beinahe ein Plafond auf den Kopf gefallen. „Dann gäbe es jetzt kein Buch.“

Mindestens ebenso anstrengend war der jahrelange Papierkrieg, den Weihs führen hatte müssen, um überhaupt renovieren zu dürfen. Es fing damit an, dass der Besitz auf mehr als 20 Familienmitglieder verstreut war, von denen einige auf anderen Kontinenten lebten. „Alle, die das Haus gesehen haben, haben mir’s schnell überschrieben.“

Als die Besitzverhältnisse 2000 endlich in seinem Sinn geklärt waren, musste er feststellen, dass die Gemeinde das Grundstück längst in Grünland umgewidmet hatte. Dass er dann doch (um)bauen durfte, hat damit zu tun, dass er mit den Behörden zwar viele schlechte Erfahrungen machte, aber eben nicht nur. „Es gab immer wieder auch Leute, die mir geholfen haben.“