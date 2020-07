Seenkauf: Ermittler haben Landesrätin im Visier

In Niederösterreich hat Elisabeth Kaufmann-Bruckberger aktuell als Asyl-Landesrätin alle Hände voll zu tun. Die Politikerin (ehemals Team Stronach, jetzt "Team NÖ") wird nun aber von einem Kärntner Immobilien-Deal eingeholt. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt in der Causa "Kärntner Seen-Ankauf" gegen Kaufmann-Bruckberger. Der Grund für die Untersuchung reicht acht Jahre zurück.

Wie bereits mehrfach berichtet, hat das Land Kärnten im Jahr 2007 Liegenschaften an drei Seen (Ossiacher-, Hafner- und Maltschachersee) von ÖGB und Bawag um rund 44 Millionen Euro erworben. Der Rechnungshof kritisierte diese Summe als viel zu hoch. Laut jüngstem Gutachten soll dem Land ein Schaden von 22 Millionen Euro entstanden sein. Seit 2013 tagt in Kärnten ein Untersuchungsausschuss zur Causa, die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt. Auch deshalb, weil die damals bezahlten Maklergebühren laut Rechnungshof viel zu hoch waren.

"Es besteht der Verdacht, dass ein Teil der Maklergebühren an die Werbeagentur von Frau Kaufmann-Bruckberger geflossen ist. Jetzt gilt es, das zu untersuchen und den Verbleib des Geldes zu ermitteln", sagt Oberstaatsanwalt Norbert Hauser.

Wie aber kam die Niederösterreicherin (damals BZÖ) überhaupt zu dem Geschäft? Kärntner Polit-Insider vermuten als Grund eine persönliche Beziehung zu einem der engsten Vertrauten des damaligen Landeshauptmanns Jörg Haider.