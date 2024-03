Seegrotte Hinterbrühl: „Wir sind ein lokales Kulturgut“

Im Jahr 1943 sollten von den Nationalsozialisten in der Seegrotte ursprünglich Speisefette einlagert werden, was aber wegen der hohen Luftfeuchtigkeit misslang. Am 4. August 1943 wurde in der Hinterbrühl ein Außenlager des KZ Mauthausen errichtet, in dem politische Gefangene aus ganz Europa im Auftrag der Heinkelwerke unter Tage Kriegsflugzeuge für die Wehrmacht in Zwangsarbeit fertigen mussten. Der Ort war vor Bombenangriffen relativ sicher.

Ein dramatischer Zwischenfall erschütterte die Seegrotte am 31. Mai 2004. Auf dem unterirdischen See kenterte ein Boot mit 28 Touristen. Vier Deutsche sowie eine Belgierin ertranken dabei, da sie unter dem Boot eingeklemmt wurden.

Die Unglücksursache war laut Gutachten eines Sachverständigen vor allem auf eine Fehlkonstruktion des Bootes zurückzuführen. Der 2.000 Kilogramm schwere Trimaran hatte einen asymmetrischen Aufbau, hätte lediglich für 25, aber nicht für 29 Personen bewilligt werden dürfen. Dadurch befand sich das Boot faktisch immer in Kenternähe.

Seit 2022 wird die umfassend renovierte Seegrotte von einem neuen Team geführt.