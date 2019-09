Seebestattung: Der letzte Weg kann auch in die Adria führen

Zwar führt Jörg Bauer ein Bestattungsunternehmen in St. Christophen in Niederösterreich, ein Mann der leisen Worte ist er aber trotzdem nicht immer. "Friedhöfe sind nur noch reine Abzocke. Die Kosten sind teilweise enorm, auf die Pflege wird oftmals kein großer Wert gelegt", sagt Bauer.

Alternativen erwünscht

Auch das sei ein Grund, weshalb sich immer mehr Menschen über Alternativen zu einem "traditionellen Begräbnis" informieren würden, meint Bauer. Doch das ist gar nicht so einfach. Denn wer sich in Österreich zum Beispiel eine Abschiedsfeier am Wasser wünscht, kann dies ausschließlich innerhalb des niederösterreichischen Donauabschnittes tun. Auf allen anderen Gewässern ist die Beisetzung von Asche verboten.