Erster Seeadlernachwuchs dreht über dem Thayatal seine Runden

Wer bei einer Wanderung durch den Nationalpark Thayathal am Einsiederlweg oder beim Umlaufberg in den kalten Wintermonaten seinen Blick hebt, kann mit etwas Glück ein besonderes Tier am Himmel entdecken. Ausgestattet mit einem kräftigen, gelben Schnabel und den charaktarischen weißen Schwanzfedern dreht der größte heimische Greifvogel regelmäßig über dem naturbelassenen Wald seine Runden: Der Seeadler.