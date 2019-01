Sechster Mord: Wohnungsschlüssel als erste Spur

Es gab keine Einbruchsspuren und die Tür war verschlossen. Hatte der Mörder von Hedwig Sch. (64) sogar selbst einen Wohnungsschlüssel?

Nach dem sechsten Frauenmord seit Jahresbeginn gehen die Ermittler des nö. Landeskriminalamtes ersten Hinweisen nach. Eine Freundin des Mordopfers lieferte den Kriminalisten interessante Details: Demnach hatte die Bekannte bis vor wenigen Wochen einen Schlüssel zu der Wohnung von Hedwig Sch. in Ebergassing im Bezirk Bruck an der Leitha. „Vor drei bis vier Wochen hat sie den Schlüssel zurückverlangt, weil sie ihn für jemand anderen benötigte“, schildert Nachbar Ewald S. im Gespräch mit dem KURIER. Wer der mysteriöse Unbekannte ist, weiß aber weder er noch die Freundin des Mordopfers. Die Ermittlungen in diese Richtung laufen aber bereits auf Hochtouren.