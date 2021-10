Sechs Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf B9 beim Flughafen

Ein Großaufgebot an Rettung, Feuerwehr und Polizei musste am Mittwoch kurz nach 15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B9 im Bezirk Bruck an der Leitha ausrücken. In Fahrtrichtung Fischamend war es beim Flughafen Wien-Schwechat zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen, wodurch in weiterer Folge auch zwei weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Zwei Notarztfahrzeuge, das Flughafennotarztteam, der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 3 sowie sechs Rettungsteams standen im Einsatz. Insgesamt mussten sechs Verletzte - davon ein Schwerverletzter - versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.