Sechs Tonnen Kokain: Drogenboss am Flughafen Wien verhaftet

Die Reise hatte sich ein 41-Jähriger aus Costa Rica sicher anders vorgestellt. Als die Maschine vergangene Woche in Wien-Schwechat landete, hatten Fahnder den mutmaßlichen Drogendealer bereits ins Visier genommen. Ermittler des nö. Landeskriminalamtes nahmen den 41-Jährigen schließlich noch am Flughafen fest, als er gerade seinen Anschlussflug erreichen wollte.

„Sie sind ihm glücklicherweise dazwischen gekommen“, bestätigt Vincenz Kriegs-Au vom Bundeskriminalamt entsprechende KURIER-Informationen. Wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Korneuburg, Doris Demler, hinzufügt, wurde der Verdächtige von den spanischen Ermittlern bereits per Europäischem Haftbefehl gesucht. „Er wurde in Schwechat festgenommen und sitzt bei uns in Korneuburg in Übergabehaft“, berichtet Demler.