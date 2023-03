SCS: Cineplexx-Kino schließt bis Dezember für große Neugestaltung

Abschiedsparty für SCS Kino

Die Umbau- und Modernisierungsarbeiten für das Kino beginnen am Dienstag, den 11. April. Bis zum Ostermontag, 10. April, läuft der gewohnte Betrieb mit regulärem Kinoprogramm. Anschließend geht das Kino in eine mehrmonatige Pause. Die letzten Tage vor dem Start des Umbaus wird die SCS Kinowelt verabschiedet: Am Osterwochenende gibt es von 8. bis 10. April Kino um nur 8 Euro flat inklusive Gratis Popcorn – wiederbefüllbar. Am 10. April feiern zusätzlich DJ Osterhase und Special Guest Santa Claus ab 15 Uhr bei freiem Eintritt "die verrückteste Party, die das Kino in der SCS je gesehen hat".