Schwuler Pfarrgemeinderat: Pfarrer will gehen

Swierzek kann „nicht in einer Gemeinde Pfarrer sein, in der die Mitglieder recht haben wollen“. Es gehe ihm nicht um Intoleranz gegenüber dem 26-Jährigen, aber in Sünde zu leben, dürfe nicht die Norm sein. „Damit hat er sich jetzt selbst ins Out gespielt“, sagt Pfarrgemeinderat Daniel Hugl. „Wir sind ja nicht eine ganze Gemeinde, die in Sünde lebt. Da hat er den Mund schon ein bisserl zu voll genommen.“ Dass der Pfarrer jetzt erneut das Gespräch mit Schönborn sucht, versteht Hugl nicht: „Wenn der Chef entschieden hat, dann ist das so.“ Und wenn Swierzek die Gemeinde wirklich aufgeben wolle, „dann wäre der Kardinal gut beraten, wenn er das dulden würde“, meint Hugl. In Stützenhofen ist das Match Stangl gegen Swierzek längst entschieden.

„Die überwiegende Mehrheit im Ort sagt, der Pfarrer hat zu viele Fehler gemacht“, meint Franz Schuster, Wahlleiter der Pfarrgemeinderatswahl. Nach der Messe waren sich die Kirchgänger einig: Der Pfarrer hat sich zu weit hinausgelehnt. Florian Stangl will sich zum Rücktritt des Pfarrers nicht äußern, nur so viel: „Das ist seine Entscheidung.“