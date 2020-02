Schwimmschule für Kids in der Donaugemeinde

„Es hat sich die Gelegenheit geboten und wir konnten uns zum Glück einigen“, schildert der frischgebackene Wallseer Vizebürgermeister Christian Maschalek ( ÖVP) den Coup. Die Gemeinde wird das Areal pachten. Der nun von Ehrenamtlichen gegründete Verein „Donaubad Wallsee-Sindelburg“ werde das Bad erhalten und betreiben, kündigt Maschalek an. Und er selbst übernahm auch gleich den Job des Vereinsobmannes.

„Es muss uns in einer Donaugemeinde ein Anliegen sein, dass jedes Kind schwimmen lernt. Viele wollen einfach nicht im Sportzentrum im Donauwasser schwimmen“, nennt Maschalek den Hauptgrund seines Engagements. Der Zugang zum Bad wird über eine günstige Vereinsmitgliedschaft und moderate Eintrittspreise geregelt. Auch den Sozialvereinen und Behindertenorganisationen in der Gemeinde werde man leichten Zugang zum neuen Vereinsbad verschaffen, so Maschalek. Ende April soll die erste Badesaison starten. „Bis dahin heißt’s in die Hände spucken“.