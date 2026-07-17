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Niederösterreich

74-Jähriger stirbt nach Badeunfall in der Traisen

Ein 74-Jähriger wurde bei Traismauer leblos in der Traisen entdeckt. Passanten versuchten, ihn zu reanimieren, doch der Pensionist starb im Krankenhaus.
17.07.2026, 11:31

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Ein gelber Rettungshubschrauber des ÖAMTC fliegt vor blauem Himmel.

Nach einem Badeunfall in Traismauer (Bezirk St. Pölten) am Donnerstag ist ein 74-Jähriger ums Leben gekommen. Polizeiangaben vom Freitag zufolge war der Pensionist leblos in der Traisen entdeckt worden. Der Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ flog den Einheimischen in das Universitätsklinikum St. Pölten, wo der Mann starb.

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Die Polizei war gegen 17.00 Uhr zur Traisen in Oberndorf am Gebirge, einer Katastralgemeinde von Traismauer, alarmiert worden. Zeugen gaben an, dass der 74-Jährige alleine schwimmen gegangen sei. Später sei der Mann leblos im Wasser treibend vorgefunden worden.

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Die Passanten zogen den Niederösterreicher aus dem Wasser, starteten eine Reanimation und setzten die Rettungskette in Gang. Die Abgängigkeit des 74-Jährigen war am Donnerstagabend auch von dessen Tochter bei der Polizeiinspektion Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) angezeigt worden.

St. Pölten
Agenturen  | 

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