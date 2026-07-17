74-Jähriger stirbt nach Badeunfall in der Traisen

Nach einem Badeunfall in Traismauer (Bezirk St. Pölten) am Donnerstag ist ein 74-Jähriger ums Leben gekommen. Polizeiangaben vom Freitag zufolge war der Pensionist leblos in der Traisen entdeckt worden. Der Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ flog den Einheimischen in das Universitätsklinikum St. Pölten, wo der Mann starb.

Die Polizei war gegen 17.00 Uhr zur Traisen in Oberndorf am Gebirge, einer Katastralgemeinde von Traismauer, alarmiert worden. Zeugen gaben an, dass der 74-Jährige alleine schwimmen gegangen sei. Später sei der Mann leblos im Wasser treibend vorgefunden worden.