„Schweinischer“ Musterbetrieb bringt Forschungsplus

In zwölfmonatiger Bauzeit ist der Betrieb am so genannten „Hof Medau“ um 4,9 Millionen Euro neu errichtet worden; das Land NÖ steuerte 200.000 Euro zum ambitionierten Forschungsprojekt bei. Ab 8. Oktober verfügt der Hof über eine Kapazität von 140 Plätzen für Muttersauen, 720 für die Ferkelaufzucht sowie 600 Plätze für Mastschweine. Anstelle von „Schweinereien“ soll das Wohlbefinden der Tiere im Vordergrund stehen, betonte Rektorin Sonja Hammerschmid von der VeterinärmedizinischenUni Wien.

„Das Platzangebot liegt deutlich über den gesetzlichen Vorgaben, die Stallungen sind groß und durch die Fenster hell und freundlich“, hielt sie am Mittwoch bei der Eröffnung fest.

Erstmals in Österreich kommt ein neues so genanntes „Abferkel-System“ zum Einsatz . Es bietet den Muttersauen freien Bewegungsraum und wurde in Holland von Wissenschaftlern entwickelt. Ein weiterer wissenschaftlicher Schwerpunkt der Universität ist am Hof Medau die Forschung im Bereich der Infektionskrankheiten. Dadurch sollen Infektionsketten verhindert werden. „Bisher ein großes Problem“, hielt Forscherin Isabel Hennig-Pauka fest.