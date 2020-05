Kaum jemand, der bei Schweden nicht an die rothaarige Pippi Langstrumpf und ihre geistige Mutter Astrid Lindgren denkt. Doch natürlich hat das nordeuropäische Land, das im Vergleich zu Deutschland fast menschenleer ist, noch sehr viel mehr zu bieten. Neben den malerischen Küstenregionen ist gerade Lappland sehenswert. Und wer sich nicht ganz in die Einsamkeit begeben möchte, kann auch in den Städten eine Menge erleben. Stockholm, Göteborg und auch Malmö sind hier allemal einen Besuch wert.