Schwechat: Wer Führerschein abgibt, bekommt gratis Öffi-Ticket

Die Stadtgemeinde Schwechat hat in Sachen Verkehrspolitik einen neuen Weg eingeschlagen. Personen, die ihren Führerschein freiwillig abgeben, bekommen dafür eine Öffi-Jahreskarte oder Gutscheine für das Anruf-Sammeltaxi, wurde am Donnerstag in einer Aussendung mitgeteilt. Gerichtet ist die Aktion an Menschen, die sich "im Straßenverkehr nicht mehr sicher fühlen".