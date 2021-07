Schwechat: Dritte Piste sorgt für Zündstoff

Im Zusammenhang mit dem geplanten Bau einer dritten Piste auf dem Flughafen Wien beginnt am Montag die mündliche Verhandlung nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungs- gesetz. Laut einem Gutachten aus dem Juli gilt die " Parallelpiste 11R/29L" als umweltverträglich.



Über acht Tage können Gegner im Schwechater Multiversum ihre Einwände gegen das Projekt vorbringen. Danach sind wieder die Experten am Zug, um die Eingaben zu prüfen. Bis zum Jahresende rechnen Insider mit einem erstinstanzlichen Bescheid.



Schon im Vorfeld wirft der Verhandlungsmarathon Schatten voraus. Sowohl Niederösterreichs Grüne als auch die "Bürgerinitiative lebenswertes Enzersdorf an der Fischa" (BILEF) kündigten am Freitag Demonstrationen an. "Unser Protest richtet sich gegen die maßlose Flughafenerweiterung und gegen die Vorgangsweise mit den Anrainerinteressen", sagt BILEF-Sprecher Gottfried Patsch.