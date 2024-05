57-Jähriger bei Arbeitsunfall in Schwechat tödlich verunglückt

Ein 57-Jähriger ist am Mittwochnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) gestorben. Der polnische Staatsbürger war gegen 15 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache beim Beladen eines Silo-Lkw-Anhängers mit Granulat aus einer Höhe von rund drei Metern abgestürzt.