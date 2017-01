Schwarzfahrer aus NÖ attackierte Zugbeleiter im Pinzgau

Ein 45-jähriger Schwarzfahrer hat am Dienstag im Salzburger Pinzgau einen Zugbegleiter verletzt. Der Niederösterreicher war zunächst mit einem Regionalzug nach Zell am See gefahren und ohne Ticket erwischt worden. Der Schaffner rief die Polizei. Beamte nahmen die Daten des Mannes auf und stellten später fest, dass gegen ihn eine Aufenthaltsermittlung des Bezirksgerichts Korneuburg besteht.

Zu diesem Zeitpunkt war der Schwarzfahrer aber nicht mehr greifbar. Allerdings wollte der 45-Jährige zwei Stunden später wieder in einen Zug Richtung Salzburg einsteigen. Er wurde vom Zugbegleiter wiedererkannt und weil der Niederösterreicher auch dieses Mal keine Fahrkarte hatte, wurde ihm der Zutritt in den Zug verwehrt. Darauf trat der 45-Jährige gegen den Schaffner und fügte dem 52-Jährigen eine Prellung am Bein zu. Der Schwarzfahrer wird angezeigt.