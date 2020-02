Schwarz-Grüne Koalition fixiert: Waldhäusl nicht mehr Vize

Genau ein Monat nach den Gemeinderatswahlen steht fest, welche Parteien künftig in Waidhofen an der Thaya koalieren: ÖVP und Grüne haben sich in intensiven Gesprächen in ihren Positionen angenähert. Damit wird Landesrat Gottfried Waldhäusl ( FPÖ) nicht mehr lange im Amt des Vizebürgermeisters bleiben.

Robert Altschach, ÖVP-Bürgermeister in Waidhofen an der Thaya, hat mit seiner Partei 45,68 Prozent (minus 1,9 Prozent) erreicht. Danach trat er mit allen Parteien in den Dialog. Waldhäusl, der die sieben Mandate halten konnte, sah seine Partei und die ÖVP inhaltlich „nahe beieinander“.

Die Liste „IG Waidhofen – Grüne und UBL“ hat sich von vier auf sechs Mandate verbessert. Dass die Grünen stärker geworden sind, sei ein Zeichen dafür gewesen, dass die Wähler etwas Neues wünschen, sagt Altschach.