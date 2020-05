Schutz vor Kremsfluss wächst

Rund 6,5 Millionen Euro kostet ein weiterer Abschnitt der Hochwasser-Schutzbaumaßnahmen am Kremsfluss in der Stadt Krems. Die Arbeiten sollen im September beginnen. Insgesamt werden im Stadtgebiet in den kommenden Jahren (vermutlich bis 2014 oder 2016) rund 28,2 Millionen Euro verbaut, um die Sicherheit zu verbessern. Viele Kremser erinnern sich mit Schrecken an das Jahr 2002, als der mobile Schutzwall zwar die Donaufluten abgehalten hat, das Wasser des Kremsflusses allerdings einen großen Teil des dicht besiedelten Stadtteiles Mitterau geflutet hat. Unmittelbar nach dem Ereignis hat die Stadt mit der Planung von Sicherungsmaßnahmen für den Kremsfluss begonnen. 2004 folgten erste Baumaßnahmen.