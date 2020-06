Schutz gegen Fluten verschlingt Millionen

Nach der neuerlichen Jahrhundertflut an der Donau im Juni 2013 haben dort notwendige Sicherungsmaßnahmen vorerst noch Vorrang vor Projekten im Hinterland. Die Absicherung des unterspülten Damms in Wallsee (eine Mio. €) und die Ertüchtigung des Damms und der Pumpanlage in Ardagger (1,3 Mio.€) sind die größten Brocken. Ein absolutes Großprojekt, das heuer noch begonnen werden soll, ist der Schutzwall St. Pantaleon mit Kosten von 11,6 Millionen. Knopf: "Der Schutzbau rentiert sich. 2002 verursachte die Donau in Ybbs 39 Millionen Euro Schaden.Dort wurden 23 Millionen in Schutzbauten investiert. Im Vorjahr gab es keinen Schaden."

Bagger fahren aber auch in Orten entlang der Ybbs, an der Prolling bei Ybbsitz, am Ramingbach bei St. Peter oder an der Enns in Ennsdorf auf. Wegen der kleinregionalen Flutereignisse tauchen immer häufiger Namen von Gerinnen, wie Kreuzrunse, Ortsgraben oder Reisbachriengraben in den Projektmappen der Planer auf.