Schulterschluss für neue Jobs

Im Kampf um Arbeitsplätze und gegen Abwanderung konzentrieren die Gemeinden im Ybbstal nun ihre Kräfte. Nach mehreren erfolgreichen gemeinsamen Projekten investieren Waidhofen, Opponitz, Ybbsitz, Hollenstein und St. Georgen/Reith in die Wiederbelebung dreier alter Fabrikshäuser der Firma Bene im Waidhofener Stadtteil Zell. Um 450.000 Euro wurden die Objekte über die gemeinsame Wirtschaftspark Ybbstal GmbH angekauft. Ab 2016 sollen günstige Büros für Jungunternehmen angeboten werden.

Im eng verbauten Stadtteil Zell hat die Stadt Waidhofen die Chance, am 9000 m² großen Bene-Areal ein Zukunftsprojekt zu entwickeln. Wohnen und Dienstleistungsgewerbe sind die Themen. Weil der gemeinsame, 5,5 Hektar große Wirtschaftspark am Gemeindegebiet von Ybbsitz bereits ausgebucht ist, sehen die Gemeinden in den leer stehenden Bene-Häusern Chancen für Business-Zuzug.

Geplant sind "Coworking Spaces" in denen junge Firmenchefs die Büroinfrastuktur gemeinsam nutzen, berichtet Nationalrat Andreas Hanger. Er leitet mit Waidhofens Wirtschaftsstadtrat Kurt Hraby die GmbH ehrenamtlich. Punkto Kooperationen sind die Ybbstalgemeinden geübt. Auch die Rettung des Ski-Gebiets am Königsberg, eine Fußballtrainingsanlage oder den gerade in Bau befindlichen Ybbstalradweg sind Kooperationen.