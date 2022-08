Schulstart in NÖ ohne Maske, dafür aber mit Bonuszahlung

Etwas mehr als drei Wochen dürfen Schülerinnen und Schüler in NÖ noch ihre Sommerferien genießen. Währenddessen laufen im Land NÖ die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr bereits auf Hochtouren.

Individuelle Lösungen bei positiven Fällen

Die genauen Corona-Maßnahmen für den Bildungssektor will der zuständige Minister Martin Polaschek (ÖVP) erst am 29. August vorstellen. Noch stehen alle Zeichen auf einen Schulbeginn ohne Maskenpflicht und Testungen, was auch Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) am Freitag in einer Pressekonferenz begrüßt: „Wenn in einer Klasse ein positiver Fall auftritt, dann kann es sein, dass man wieder Masken aufsetzt“, brauche es laut Teschl-Hofmeister individuelle Lösungen.

Generell begrüßt sie, dass für die Allgemeinheit und in den Schulen dieselben Regeln gelten. Ob, wie bundesweit geplant, auch in NÖ symptomlose, Corona-positive Lehrkräfte in den Klassen stehen dürfen, lässt die Bildungslandesrätin noch offen. Andere Bundesländer wie etwa Wien, Burgenland, Kärnten oder auch Salzburg tendieren aktuell zu eigenen Lösungen.