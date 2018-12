Schuldenabbau ohne Gebührenerhöhungen

„Mir fehlt einfach das grundsätzliche Engagement der Umweltgemeinderäte bei vielen kleinen Angelegenheiten, deshalb habe ich aus Prinzip nicht zugestimmt, obwohl es natürlich auch Geld für Klimaschutzmaßnahmen gibt“, erläutert Grün-Gemeinderätin Sandra Mayer ihre Entscheidung.

„Für unsere kleinsten wären Millionen notwendig. Dort wo Platzmangel in Kindergärten und Schulen herrscht, weil neue Wohnungen gebaut werden. Leider wird es zu diesen Infrastrukturmaßnahmen nicht kommen“, kritisiert FPÖ-Fraktionschefin Susanne Rosenkranz. Außerdem stört sie, dass die Sporthalle nur teilweise saniert wird während man Geld in die Planung einer Sportmeile steckt, „von der man weiß, dass wir sie uns nie leisten können“, sagt Rosenkranz.

Den Schritt der Freiheitlichen kann Resch nicht ganz nachvollziehen: „Ihr Vertreter hat im Vorfeld am Budget mit gearbeitet und im Prozess allen Bereichen zugestimmt“, berichtet der Bürgermeister.

So werde beispielsweise das Feuerwehrhaus Krems-Süd gebaut, die Volksschule Hafnerplatz saniert, der Neubau der Rotkreuz-Bezirkszentrale begonnen und die Erhöhung des Steiner Hochwasserschutzes vorbereitet.