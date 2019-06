Schulbus verunglückt: Kinder waren keine an Bord

Zum Zeitpunkt des Unglücks waren keine Kinder an Bord des Schulbusses. Neben dem Fahrer befand sich eine Frau in dem Fahrzeug. Diese musste mit schweren Kopfverletzungen von einem der ÖAMTC-Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Fünf Feuerwehren waren am Nachmittag damit beschäftigt den verunglückten Bus zu bergen.