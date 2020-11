Schüsse, Drogen, Feuer: Bande in NÖ verhaftet

In weiterer Folge kamen die Ermittler einem 32-Jährigen Österreicher auf die Spur, der von Ende 2018 bis April 2020 in verschiedenen Wohnungen in Wien und Niederösterreich mit einem mobilen Labor etwa ein Kilo Crystal Meth erzeugt und Drogen an zumindest 15 Konsumenten verkauft haben soll. In Kooperation mit tschechischen Behörden wurden ihm und einem 44-jährigen Tschechen die Einfuhr von 170 Gramm Crystal Meth und 600 Gramm Cannabiskraut nach Österreich zugeordnet.

Beamte des Bundeskriminalamtes stellten das mobile Labor in einem Schuppen in Leopoldsdorf (Bezirk Bruck an der Leitha) sicher.

Festnahme

Der Österreicher wurde am 6. Mai festgenommen, in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert und befand sich aktuell in Untersuchungshaft.