Schüler protestieren: "Man fühlt sich schon verarscht"

Vorarlberger gibt es derzeit keinen – sonst sind in der Schule alle Bundesländer vertreten: 97 Schüler sind es in den betroffenen Jahrgängen. "Auf der Airpower in Zeltweg wurde die Schule bei einem Stand beworben", erzählt die 16-jährige Elena Raffler, wie sie aufs MilRG aufmerksam wurde. "Man kann doch nicht Leute anwerben und ihnen dann sagen, dass sie die Schule nicht fertig machen können."

Dass sie im Klassenverband maturieren können, ist für die Schüler ein schwacher Trost. Ein "normales" Gymnasium hätte sie ja auch nicht nach Wiener Neustadt gelockt. "Dann ist Aufhören und eine andere Schule suchen die einzige Option", meint auch Sebastian Netzberger, 15 Jahre, aus Wartberg in der Steiermark.

Die Räumlichkeiten der Schule braucht das Heer übrigens, um sich die Renovierung einer Offiziersunterkunft zu sparen. Mehrere Millionen soll das laut einer parlamentarischen Anfrage-Beantwortung von Minister Klug bringen (der KURIER berichtete).

Eine Offizierslaufbahn war auch das Ziel der Zöglinge Moritsch, Koller, Raffler und Netzberger. "Aber", meint Valentina Koller, "das wird wohl nix, wenn’s mit dem Heer weiter so bergab geht."