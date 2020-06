Schüler des Militär-Gymnasiums weiter im Ungewissen

So klug wie zuvor sind nach der Einigung in Sachen Heeres-Reform Lehrer und Schüler des Wiener Neustädter Militär-Oberstufengymnasiums (MilRG). Statt weihnachtlicher Freude bleibt ihnen Ungewissheit. Trotz der Zusagen wie jener von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP), dass "Schüler und Eltern die Verlässlichkeit haben, dass sie die begonnene Ausbildung auch abschließen können".

Der Teufel liegt nämlich im Detail. Vier Jahre sind für die Schüler gesichert. Alle aktuellen Jahrgänge sollen maturieren können. Ursprünglich sah der Plan von Verteidigungsminister Gerald Klug ( SPÖ) noch zwei Jahre vor – die jetzigen fünften und sechsten Klassen wären um die Matura umgefallen. "Aber vier Jahre was?", fragt Direktor Werner Sulzgruber.

Denn Klugs Sprecher Andreas Strobl bleibt dabei, dass "die Beiträge des Ressorts nach zwei Jahren abgezogen werden." Hieße: Kein Internats- und Schulgebäude in der Militärakademie mehr, kein Sportschwerpunkt, keine vormilitärische Ausbildung und erst recht keine Betreuungsoffiziere. Der Rest, so Strobl, sei weiter Verhandlungssache zwischen Verteidigungs- und Bildungsministerium. Eine Möglichkeit sei etwa, die fünften und sechsten Klassen in anderen Schulen anzudocken.