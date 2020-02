Schüler mit Handballtrainerin liiert: Paar seit 2017 getrennt

Vor fast zehn Jahren sorgte die Beziehung eines damals 13-jährigen Niederösterreichers zu seiner um 27 Jahre älteren Handballtrainerin für Schlagzeilen. Die Frau musste wegen der verbotenen intimen Kontakte vors Strafgericht, dessen ungeachtet schien die Beziehung zu halten - bis 2017, wie das Magazin "Woman" in seiner aktuellen Ausgabe berichtet.

Nachdem sich die öffentliche Aufregung gelegt hatte, verlobte sich das - was das Alter betrifft - ungleiche Paar im Sommer 2011 und heiratete nach der Geburt einer Tochter. Seit 2017 sind die beiden geschieden. "Es hat einfach nicht mehr gepasst", schilderte der mittlerweile 24-Jährige "Woman". Und weiter: "Das lag jetzt aber nicht am Altersunterschied. Man kommt dann halt mit der Zeit drauf, was der Partner für ein Mensch ist, und das hat mir nicht gefallen."