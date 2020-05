Trainerin liebt Teenager: Buch präsentiert

Die ehemalige Handballtrainerin Renata Juras und ihr einst bester Spieler Ervin Unterlechner sind ein Paar. 41 und 14, so ist die ungleiche Altersverteilung, und so heißt auch ihr am Donnerstag präsentiertes Buch (edition a). Die gebürtige Kroatin beschreibt darin ihre Liebe und ihren Prozess, bei dem sie wegen sexuellen Missbrauchs des damals erst 13-Jährigen zu 22 Monaten bedingt verurteilt wurde.



"Ich kann es verstehen, denn so steht es im Gesetz", sagte Renata Juras damals in einem KURIER-Interview. Ervin konnte mit den Worten "Missbrauch" weniger gut leben: "Das klingt schon hart. So, als wäre ich von Renata vergewaltigt worden." Dass er vor dem Gesetz unmündig war, musste er akzeptieren, obwohl er sich bereits erwachsen fühlte.



Seine ehemalige Trainerin und nunmehrige Partnerin Renata Juras lebt seit 20 Jahren in Österreich. Sie hat zwei Töchter, 19 und 14 Jahre alt. Im Herbst 2009 begann sie, die U-13-Mannschaft der Knaben beim Handballverein ZV McDonald's Wiener Neustadt zu coachen. Als größtes Nachwuchstalent galt Ervin Unterlechner. Juras führte das Team zu Erfolgen, die ihm niemand zugetraut hätte. Bei einem Turnier in Kroatien kamen einander Renata und Ervin näher. Wieder daheim, wurde es bald zur Gewohnheit, dass sie ihren Spitzenspieler nach dem Training mit dem Auto nach Hause führte. Dabei kam es auch zum ersten Kuss. Als sie ihm im Haus seiner Mutter Nachhilfe in Chemie gab, damit er am nächsten Tag einen Test in der Schule nicht verhaut, wurden sie intim.