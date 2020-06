Schüler bauten Fotovoltaik-Anlage für Schule in Nigeria

Einfach war es nicht, geschafft haben sie es trotzdem. 14 Monate arbeiteten insgesamt 92 Schüler an der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) in Tulln, gemeinsam mit ihrem Lehrer Walter Wiesmüller und dem Pfarrer von Pottenbrunn, Sabinus Iweadighi, an einer Fotovoltaik-Anlage für eine Schule in Nigeria. Seit Kurzem ist die Anlage im Heimatort des Pfarrers in Vollbetrieb – und wird gänzlich aus Tulln gesteuert. „Wenn es Probleme mit der Anlage geben sollte, können wir diese aus Tulln beheben“, sagt Walter Wiesmüller, der an der Schule den Gegenstand „Erneuerbare Energie“ unterrichtet.

Er kennt Pfarrer Sabinus schon seit zwanzig Jahren und wollte einen Beitrag leisten. „Da hab ich ihm das Projekt vorgeschlagen und er war gleich begeistert“, sagt Wiesmüller. Gemeinsam mit seinen Schülern hat er die Fotovoltaik-Anlage gebaut, in Englisch verfassten die Schüler noch ein Bedienungshandbuch dazu. Per Schiff wurde die Anlage auf einem alten Feuerwehrauto von Hamburg nach Lagos geschickt. Wiesmüller, seine Tochter Anna und Pfarrer Sabinus flogen indes nach Nigeria und brachten die Anlage schließlich ins Dorf.

„Das Schiff ist viel zu spät angekommen und wir mussten die Fotovoltaik-Anlage innerhalb von zwei Tagen aufbauen“, sagt Wiesmüller. Geklappt hat es trotzdem. Mittlerweile besuchen 220 Schüler das Gymnasium. Mithilfe der Fotovoltaik-Anlage wird die Schule erstmals mit Strom versorgt – jetzt können die Schüler dort auch die 23 Computer benutzen, die die LFS Tulln der Schule geschenkt hat. Ausfinanziert ist das Projekt noch nicht ganz.

Spenden:

Konto: Mission Pfarre Pottenbrunn.

Kennwort: ...(Anzahl) Module von... (Name)

Kto.Nr.: 41. 146. 010, BLZ: 32585

IBAN:AT813258500041146010

BIC: RLNWATWWOBG

Im Zuge der Fastenaktion sind Spenden an folgendes Konto steuerlich absetzbar:

Konto: Raiffeisenbank Region St. Pölten

Lautend auf: Fastenaktion

Betreff: Schule Nkwumeato –PV-Anlage, gewidmet

IBAN: AT90 3258 5000 0120 0666

BIC: RLNWATWWOBG

Spendenabsetzbarkeit: Reg. Nr.: SO 1501