Abschiebung droht: "Haben Angst vor der Rückkehr"

Sie wollten in Österreich ein neues Leben beginnen. Doch ihr großer Traum ist schon fast wieder geplatzt. Das Ehepaar Sidik und Chava A. aus Tschetschenien und seine fünf Kinder stehen kurz vor der Abschiebung, weil der Asylgerichtshof als letzte Instanz einen negativen Bescheid ausstellte. Von heute auf morgen sitzt die sieben-köpfige Familie in Schrems, Bezirk Gmünd, auf der Straße. Vorübergehend ist sie in einem Notquartier untergebracht und klammert sich nun an die letzte Hoffnung, vielleicht mit einem Antrag ein humanitäres Bleiberecht zu bekommen.

Wenn auch dieser Versuch scheitert, muss die Familie nach Tschetschenien zurückreisen. Als der Vater Sidik den jüngsten Negativbescheid in Händen hielt, brach für die Familie A. eine Welt zusammen. Seine Frau Chava hat große Angst. „Wenn wir zurück müssen, wird meinem Mann etwas zustoßen. Und dann kann ich nicht mehr für meine Kinder sorgen“, befürchtet die fünffache Mutter.

Vor zirka drei Jahren floh die Familie wegen des Tschetschenien-Konflikts aus ihrer Heimat nach Österreich und stellte einen Asylantrag, um hier bleiben zu können. Vor wenigen Tagen kam wieder ein Tiefschlag. Weil auch der Asylgerichtshof einen negativen Bescheid zustellte, musste die siebenköpfige Familie sofort ihre Wohnung verlassen. Gleichzeitig darf sie nicht mehr die Grundversorgung in Anspruch nehmen.