Winzer für das „Schrammel.Young.Festival“ 2024 gekürt

Die mittlerweile 18. Ausgabe des Festivals am Herrensee in Litschau bietet wie jedes Jahr eine Bühne für junge, wilde und ältere, bereits etablierte Musikgruppen, zudem für junge Winzer, die sich mit ihren Familienbetrieben seit mehreren Generationen dem Weinbau verschrieben haben.

Doch ganz gleich ob Jung oder Alt: Ins Glas kommen beim Festival der Grüne Veltliner Weinviertel DAC Ried Wiege 2023 vom Weingut Klein in Pernersdorf und die Rotwein-Cuvée 2023 vom Weingut Lutzer in Haugsdorf . Die Festivalwein-Familie wird mit dem sogenannten „Litschauer Wirbel“ vom Weingut Schöfmann in Haugsdorf vervollständigt.

Der Litschauer Festivalwein wird in Zusammenarbeit mit der Weinstraße Weinviertel und dem Weinkomitee Weinviertel unter den Winzern ausgeschrieben und in zwei Schritten ermittelt. Nach der Vorauskostung in Retz gelangten 15 Weine zur Finalauskostung in Hörmanns bei Litschau, an der die Ehrenamtlichen des Festivals teilnahmen. Die Organisation lag bei der Generali Winzer-Initiative Probus. Die Kostleitung hatte Kellermeister Leopold Wurst vom NÖ Landesweingut inne.