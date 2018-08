Schon vier Kinder vor Ertrinken gerettet

Der Mitschnitt des fünf Minuten langen Notrufs mit den Anleitungen zur Wiederbelebung rührt zu Tränen. Seitdem die erst 19 Monate alte Tochter Emeline von US-Skistar Bode Miller und seiner Frau in einem Pool ertrank, nutzen die Eltern ihren weltweiten Bekanntheitsgrad, um in den sozialen Medien auf den so genannten lautlosen Tod von Kindern (Kinder gehen unter, ohne um sich zu schlagen, Anm.) aufmerksam zu machen. Sie sprechen einem 70-jährigen Niederösterreicher mit ihrer Botschaft aus der Seele.

Johann Bayr ist vermutlich mit Ausnahme von Rettungsschwimmern eine der wenigen Personen, die nicht nur einem, zwei oder drei Ertrinkenden das Leben gerettet hat. Schani, wie Freunde den pensionierten Schulwart und Reporter nennen, hat in jungen Jahren nachweislich vier Menschen vor dem Ertrinkungstod bewahrt.

Weil Bayr nicht gerne im Rampenlicht steht, hat sein früherer Chefredakteur den KURIER auf die besondere Lebensgeschichte des Mannes aufmerksam gemacht. Aufgewachsen im beschaulichen Arbesbach im Waldviertel hat Schani seine Kindheit mehr oder weniger am Ufer des Kamps verbracht.