Schnellbahn-Sperre: Perchtoldsdorf fürchtet „Chaos auf Straßen“

Die sogenannte Stammstrecke der Wiener S-Bahn - also der Abschnitt zwischen Wien Meidling und Wien Floridsdorf - wird bis Ende 2027 umfassend modernisiert. Daher ist von 4. Juli bis 6. September der Abschnitt Floridsdorf bis Praterstern gesperrt. In Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) fürchtet man massive Auswirkungen für Pendler und hat sich daher nun an die ÖBB gewandt.

„Die bevorstehende 14-monatige Sperre stellt für Perchtoldsdorfer Pendlerinnen und Pendler eine echte Geduldsprobe dar, denn viele Menschen verlieren ihre direkte Verbindung in die Bundeshauptstadt“, sagt Vizebürgermeister und Mobilitätsreferent Anton Platt (Neos). Er befürchtet „längere Fahrzeiten, mehr Umstiege, weniger Planbarkeit und absehbares Chaos auf den Straßen in und um Perchtoldsdorf: Denn ohne verlässliches Öffi-Angebot steigt zwangsläufig das Aufkommen des Autoverkehrs.“ Resolution ans Land Während frühzeitig an Lösungen für Wien gearbeitet worden sei, würden Maßnahmen für Niederösterreich fehlen, kritisiert Bürgermeisterin Andrea Kö (ÖVP). „Da unsere Gemeinde in ihrem Wirkungsbereich nur sehr eingeschränkt auf diese Problematik reagieren kann, hat der Gemeinderat einstimmig eine Resolution an das Land Niederösterreich beschlossen.“