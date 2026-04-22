Eine betrunkene Lenkerin ist in der Nacht auf Mittwoch in Götzendorf an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha) mit ihrem Pkw von der B15 abgekommen und verunfallt.

Polizeiangaben zufolge wurde der 41-jährige Beifahrer schwer verletzt, die Frau am Steuer erlitt ebenso Blessuren. Die Niederösterreicherin ist ihren Führerschein vorläufig los, es ergehen Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft und die Staatsanwaltschaft Korneuburg. Ereignet hatte sich der Unfall am Dienstag kurz vor 23.00 Uhr.

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