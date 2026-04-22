Bruck an der Leitha

Alko-Fahrt in NÖ endet im Wald: Schwerverletzter bei Unfall

56-Jährige verlor auf der B15 die Kontrolle über ihr Fahrzeug, Polizei zog Führerschein ein.
22.04.2026, 09:52

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Ein Unfallauto steht auf der Straße, Feuerwehr Götzendorf und Rettungskräfte sind vor Ort.

Eine betrunkene Lenkerin ist in der Nacht auf Mittwoch in Götzendorf an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha) mit ihrem Pkw von der B15 abgekommen und verunfallt.

Bezirk Hollabrunn: Auto kracht nach Unfall gegen Bushaltestelle

Polizeiangaben zufolge wurde der 41-jährige Beifahrer schwer verletzt, die Frau am Steuer erlitt ebenso Blessuren. Die Niederösterreicherin ist ihren Führerschein vorläufig los, es ergehen Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft und die Staatsanwaltschaft Korneuburg. Ereignet hatte sich der Unfall am Dienstag kurz vor 23.00 Uhr.

46-224367585

Das Auto landete im Wald

Die 56-Jährige hatte die Kontrolle über das Auto verloren, der Wagen kam daraufhin in einem angrenzenden Waldgebiet zum Stillstand. Die Frau und der Beifahrer wurden in das Landesklinikum Baden gebracht. 

Bruck an der Leitha
Agenturen  | 

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