Bezirk Hollabrunn: Auto kracht nach Unfall gegen Bushaltestelle

Die Kameraden der Oberstinkenbrunner Feuerwehr mussten am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall im eigenen Ort ausrücken. Zwei Pkw waren beteiligt.

Auf einer Kreuzung der Wullersdorfer Katastralgemeinde (Bezirk Hollabrunn) kollidierten die beiden Autos. Eines davon wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen das Wartehäuschen einer Bushaltestelle geschleudert. Dieses wurde dabei vollständig umgerissen.

Verletzte und umgerissenes Wartehäuschen

Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten. Die Unfallfahrzeuge wurden von der FF Oberstinkenbrunn geborgen. Das Wartehäuschen wurde mit einem Stapler von der Fahrbahn entfernt, die Unfallstelle wurde gesäubert.

Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz erfolgreich beendet und die Einsatzbereitschaft im Feuerwehrhaus wiederhergestellt werden.